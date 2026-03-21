米で８０兆円投資計画＝ＡＩインフラ整備―ソフトバンクＧ

Newsfrom Japan

【パイクトン（米オハイオ州）時事】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は２０日、米中西部オハイオ州で大規模な人工知能（ＡＩ）データセンターを整備する構想を明らかにした。外部資金も含めた初期投資は５０００億ドル（約８０兆円）に上り、年内に建設に着手するという。

ＳＢＧは同日、日米関税交渉で合意された５５００億ドルの対米投融資の第１弾となる、オハイオ州でのガス火力発電所建設事業の起工式を米政府関係者と開催。式典に出席した孫氏はデータセンター整備に関し、今後２０年間の累計で「１兆５０００億ドルを投じる」と見通しを語り、１カ所のプロジェクトとして「人類史上最大の投資」だと強調した。

ＳＢＧは対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手掛ける米オープンＡＩの主要株主。ＡＩインフラの事業を加速させる。

２０日、米中西部オハイオ州でのガス火力発電所建設事業の起工式に出席するソフトバンクグループの孫正義会長（前列中央）とラトニック米商務長官（前列右）ら

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]