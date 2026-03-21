看板政策、自民に実現迫る＝定数減・改憲で存在感アピール―維新党大会

政治・外交

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

日本維新の会は２１日、自民党との連立政権発足後、初の定期党大会を東京都内のホテルで開いた。議員定数削減や憲法改正の推進を盛り込んだ２０２６年の活動方針を決定。先の衆院選での伸び悩みを踏まえ、看板政策の実現を自民に迫ることで、存在感をアピールしたい考えだ。

吉村洋文代表（大阪府知事）はあいさつで、定数削減や「副首都」構想、社会保障改革といった課題を列挙。自民と連立した政党の多くが消滅した経緯に触れながら「安定、安全を求めず、覚悟して政治を前に進めよう」と訴えた。

高市早苗首相（自民総裁）は米国訪問のため欠席し、ビデオメッセージを寄せた。「連立合意を一つ一つ実現する重い責任を必ず果たす」と表明。改憲や皇室典範改正、定数削減について「共に挑戦しよう」と呼び掛けた。自民からは鈴木俊一幹事長が来賓として出席した。

活動方針は、今国会で衆院議員定数の１割削減法案を成立させ、「自民単独では決してできない政治改革をけん引する」と強調。改憲を巡っては、項目絞り込みや国会発議を経て「国民投票、改正を目指す」と明記した。

過去に住民投票で２度否決された「大阪都構想」の実現や、首都機能をバックアップする「副首都法」の制定も掲げた。

衆院選で、自民は単独過半数を大きく上回る３１６議席を獲得。一方、維新はほぼ横ばいの３６議席にとどまった。吉村氏は党大会後の記者会見で「数は多くないが自民とは対等の関係だ」と主張。ただ、維新内には与党としての存在感低下を危ぶむ声が少なくない。

日本維新の会の定期党大会であいさつする吉村洋文代表＝２１日午後、東京都千代田区日本維新の会の定期党大会であいさつする吉村洋文代表＝２１日午後、東京都千代田区

日本維新の会の定期党大会であいさつする吉村洋文代表＝２１日午後、東京都千代田区日本維新の会の定期党大会であいさつする吉村洋文代表＝２１日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース