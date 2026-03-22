原爆死没者の遺骨返還＝髪のＤＮＡ型鑑定で特定―広島市

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広島市は２２日、遺髪のＤＮＡ型鑑定で身元を特定した、平和記念公園（中区）の原爆供養塔に安置されている死没者の遺骨１柱を遺族に引き渡した。遺骨が遺族に返還されるのは２０２３年５月以来約３年ぶり。

返還されたのは、１３歳で被爆死した梶山初枝さんの遺骨。納骨名簿には存命の初枝さんの妹と似通った名前が記載され、おいの梶山修治さん（６０）＝広島県府中町＝が昨年５月、「伯母ではないか」と市に問い合わせた。市は、骨つぼに一緒に納められていた遺髪のＤＮＡ型鑑定を神奈川歯科大に依頼。同１２月、身元を特定したと発表した。

遺骨の引き渡し後、修治さんは「きょうから家族と共に過ごす（伯母の）姿を想像すると、言葉に尽くせない思いが込み上げてくる」と語った。

市は遺髪鑑定で身元が特定されたことを受け、供養塔に眠る約７万柱のうち、名前は判明したものの遺族が見つかっていない８１３柱の骨つぼの総点検を実施し、５２柱に遺髪が残っていることを確認した。市は遺族から要望があれば、今後も遺髪の鑑定を行う方針。

遺族ら（左）に引き渡される梶山初枝さんの遺骨＝２２日午前、広島市中区

遺骨引き渡し後、あいさつする梶山修治さん＝２２日午前、広島市中区

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