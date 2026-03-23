政府、暫定予算編成を検討＝官房長官、自民に伝達
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政府は２３日、２０２６年度予算案が月内に成立しない場合に備え、暫定予算を編成する方向で調整に入った。木原稔官房長官が自民党の松山政司参院議員会長らと首相官邸で会談し、年度内成立を図る方針は変わらないとしつつ「不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したい」と伝えた。
松山氏ら参院自民幹部は木原氏に、参院での予算案の審議状況を説明した。これに先立ち、鈴木俊一幹事長、松山氏らが党本部で国会対応について協議した。
与党が過半数を割る参院で、立憲民主党など野党は予算案の十分な審議と暫定予算編成を要求。政府・与党が応じない場合、予算案や予算関連法案の審議に応じない構えを見せていた。
木原氏の表明を受け、立民の斎藤嘉隆国対委員長は自民の磯崎仁彦参院国対委員長と会談。審議に応じる意向を伝え、「速やかに暫定予算を編成して示してほしい」と強調した。
暫定予算を編成すれば、安倍内閣下の１５年以来で１１年ぶり。
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