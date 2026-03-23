米国連大使、高市首相が自衛隊支援を「約束」＝ホルムズ海峡安全確保、日本側は否定

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】ウォルツ米国連大使は２２日、イランに事実上封鎖されているホルムズ海峡の航行の安全確保のため、高市早苗首相が海上自衛隊による支援を約束したと述べた。米ＣＢＳテレビのインタビューで語った。日本政府は否定している。

ウォルツ氏は、安全確保に向けた各国の支援は米イスラエルとイランの戦闘終結後かという質問に対し、「われわれは日本の首相から、海自の一部による（支援の）約束を取り付けたばかりだ」と指摘。「同盟国が本来あるべき形に態度を変え始めている」と評価した。支援の時期については明言しなかった。

これについて、木原稔官房長官は２３日の記者会見で「日本として何か具体的な約束をしたとの事実はない」と否定。その上で、１９日の日米首脳会談でトランプ大統領から高市氏に貢献の要請があったと説明した。

ウォルツ米国連大使＝１１日、ニューヨーク（ＥＰＡ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]