コメの民間在庫、過去最大＝６月末見通しを上方修正―農水省

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農林水産省は２３日、６月末時点のコメの民間在庫量が、玄米ベースで最大２３４万トンになるとの見通しを示した。過去最大の在庫量を見込んだ昨年１０月末の試算から、さらに５万トン上方修正。適正量とされる１８０万～２００万トンを大幅に上回り、需給が緩み価格下落圧力も強まりそうだ。

民間在庫は、既存の在庫量をベースに、２０２５年産主食用米などの供給量から需要量を差し引いて算出する。農水省は例年３月に見通しは出さないが、より実態に即した情報を示す必要があるとして、同日の食料・農業・農村政策審議会（農水相の諮問機関）の食糧部会で提示した。

それによると、２５年産の生産量は７４７万トンと、前回見通しから１万トン減少。需要量は７万トン減の最大７０４万トンとなる見通しだ。今年１月までの精米量が直近３年平均比で５％少ないことを踏まえ、１人当たり消費量を下方修正した。

黄金色に染まった稲穂＝２０２５年９月、栃木県益子町

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