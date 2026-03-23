中小の「賃上げ環境万全に」＝政労使会議、中東情勢懸念も―高市首相

経済・ビジネス

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政府は２３日、労働界、経済界の代表との「政労使会議」を首相官邸で開いた。高市早苗首相は席上、２０２６年春闘について「賃上げの勢いを、大企業に加え地方の中小企業にも広く波及させることが重要だ。環境整備に万全を期す」と述べ、中小の賃上げを全力で後押しする姿勢を強調した。２６年春闘で大企業の満額回答が相次いでいることに関しては「賃上げを事業者に丸投げせず、経済対策や補正予算によって後押ししてきたことが実を結んだ」との見方を示した。

会議には連合の芳野友子会長、経団連の筒井義信会長、日本商工会議所の小林健会頭らが出席した。政府からは関係閣僚が参加し、中小の賃上げを後押しするため、価格転嫁の推進や、生産性の向上、成長支援に取り組む方針を示した。

ただ、中東情勢の緊迫化で、中小企業を中心に収益圧迫懸念が出ている。首相は「中東情勢が経済に与える影響を注視し、懸念にきめ細かく対応する」と表明した。会議後に記者団の取材に応じた芳野氏は「賃上げに影響が出ないよう対策していただきたい」と要請。筒井氏は「価格転嫁の進展（に向けた支援）をお願いした」と語った。

政労使会議で発言する高市早苗首相（右から２人目）＝２３日午後、首相官邸政労使会議で発言する高市早苗首相（右から２人目）＝２３日午後、首相官邸

政労使会議後に記者団の取材に応じる連合の芳野友子会長＝２３日午後、首相官邸政労使会議後に記者団の取材に応じる連合の芳野友子会長＝２３日午後、首相官邸

政労使会議後に記者団の取材に応じる経団連の筒井義信会長＝２３日午後、首相官邸政労使会議後に記者団の取材に応じる経団連の筒井義信会長＝２３日午後、首相官邸

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