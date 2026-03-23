連合初回集計、賃上げ率５．２６％＝前年割れも高水準を維持―２６年春闘

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連合は２３日、２０２６年春闘で傘下の労働組合が経営側から受け取った回答の第１回集計結果を発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた賃上げ率の加重平均は５．２６％だった。前年同時点の５．４６％を下回ったものの、５％を超える高水準を維持した。

組合員３００人未満の中小労組は５．０５％と、前年同時点比０．０４ポイント低下した。

１８日の集中回答日では、長引く物価高や人手不足を踏まえ、自動車や電機など大手の経営側から満額回答が相次いだ。今後、労使交渉が本格化する中小企業にも高水準の賃上げが広がり、大企業との格差縮小につながるかが焦点となる。

連合の芳野友子会長は記者会見で集計結果について「好スタートが切れている」と評価。中東情勢の緊迫化に伴う経営環境の悪化懸念に対しては、「賃上げとは切り離して各加盟組合が交渉している」と説明した。

集計は２３日午前１０時時点で、回答を受け取った１１００組合が対象。定昇を含む賃上げ獲得額では前年同時点比１４１円減の平均１万７６８７円だった。ベア分については、明確にわかる９６０組合の平均で４４２円増の１万３０１３円だった。

春闘の回答状況に関する第１回集計結果について記者会見する連合の芳野友子会長＝２３日午後、東京都千代田区

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