コメ、７カ月ぶり３０００円台＝「備蓄米」以来の水準に―５週連続下落

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農林水産省は２３日、全国のスーパー約１０００店舗で９～１５日に販売されたコメ５キロ当たりの平均価格が、前週より３３円安い３９８０円だったと発表した。５週連続で下落し、政府備蓄米の放出で値下がりしていた昨年８月末以来、約７カ月ぶりに３０００円台となった。

コメの平均価格は昨年、備蓄米効果で一時３０００円台まで低下したものの、新米が流通し始めると、４０００円台に上昇。農協が農家に前払いする概算金が大幅に引き上げられたことなどが、高止まりの一因となった。一方、２０２５年産は需要を上回る生産量が確保されたことで需給は緩和傾向にあった。

比較的安価なブレンド米の平均価格は、５４円下落の３７０１円。２５年産米を含む銘柄米も２５円下落し、４０８９円だった。コメの価格高騰が始まっていた前年同期を２週連続で下回った。

今年６月末時点のコメの民間在庫量は適正量を大幅に上回る見通し。取引関係者の間では先安観が高まっており、価格下落が続くかが注目される。

一方、スーパー約１２００店舗を対象とした別の調査では、前週より６３円高い３８８２円。ドラッグストアなどさまざまな業態の小売店約６０００店舗の平均価格も３４円高の３９９１円となった。

東京都内のスーパーに並べられたコメ＝資料（ＡＦＰ時事）

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