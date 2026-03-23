金与正氏、日朝首脳会談を否定＝拉致解決目的なら会わず―北朝鮮

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【ソウル時事】北朝鮮の金与正朝鮮労働党総務部長は２３日、高市早苗首相が１９日のトランプ米大統領との会談で実現に意欲を示した日朝首脳会談を否定する談話を発表した。「完全に個人的な立場だが、日本の首相が平壌に来る光景を見たくない」と主張した。高市政権発足以降、北朝鮮高官が日朝首脳会談に関する見解を公式に表明したのは初めて。

朝鮮中央通信が伝えた。与正氏は金正恩総書記の妹。高市氏が解決を目指す日本人拉致問題を念頭に「われわれが認めていない一方的な議題を解決しようとするのであれば、わが国家指導部は会う意向も、顔を合わせることもない」と強調した。

与正氏は「両国首脳が会うには、まず日本側が時代遅れの慣習から決別する決意を固める必要がある」と述べ、「拉致問題は解決済み」とする北朝鮮の立場を受け入れるよう要求。「現在の日本は正反対の方向に進んでいる」と高市政権の姿勢を批判した。

北朝鮮の金与正朝鮮労働党総務部長＝２０２５年９月、北京（ＡＦＰ時事）

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