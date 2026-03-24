生成ＡＩ、多様な視点で＝大半にＱＲコード掲載―高校２、３年教科書検定・文科省

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文部科学省は２４日、２０２７年度から主に高校２、３年生が使う教科書の検定結果を公表した。現行の学習指導要領に基づく２回目の検定で、「基本的構成に重大な欠陥があり適切性を欠く」とされた４点を除く１１教科２２０点が合格した。

急速に発展している生成ＡＩ（人工知能）については、情報や公民、芸術、国語など幅広い教科で多様な観点から記述された。学習・生成の仕組みや利用法の解説のほか、誤情報や著作権侵害といった注意点について取り上げた教科書が目立った。

２１年度の前回検定で合格した教科書の構成を踏襲した社が多かったこともあり、検定意見は１１教科全体で４３００件と、前回より３５０９件減った。各生徒に共通する８教科の平均ページ数は、前回とほぼ同水準の３４４ページ。今回も大半の教科書に、文章や動画などにアクセスできるＱＲコードが掲載された。

論理的・実用的文章を扱う選択科目、論理国語に小説を参考資料として掲載した教科書は１３点中６点で、前回より４点増えた。文科省の担当者は「小説の読解に終始することは想定していない」としつつ、「論理国語の教材として適切であれば、掲載そのものに問題はない」とした。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手や、車いすテニスの小田凱人選手、米アカデミー賞を受賞した映画「ゴジラ―１．０（マイナスワン）」の山崎貴監督ら著名人も登場。「変化する『戦う女の子』像」と題してアニメ「プリキュア」シリーズを掲載し、ジェンダーの多様化や「男子プリキュア」を紹介したものもあった。

アニメ「プリキュア」シリーズが紹介された教科書

米大リーグの大谷翔平選手や、車いすテニスの小田凱人選手ら著名人を取り上げた教科書

ＱＲコードが掲載された教科書

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