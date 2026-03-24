トヨタ、豊田自動織機のＴＯＢ成立＝国内最大、買収額５兆９０００億円

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トヨタ自動車などは２４日、グループ源流企業の豊田自動織機に対するＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したと発表した。豊田織機は上場廃止となる。３メガバンクからの融資も活用した買収総額は約５兆９０００億円に上る。レコフデータ（東京）によると、日本企業同士の合併・買収（Ｍ＆Ａ）として過去最大だ。

ＴＯＢは、グループの株式持ち合い関係を整理するのが目的で、トヨタなどの陣営が１株２万６００円で買い付けを実施。議決権ベースで６３．６０％の応募があり、買い付け予定数の下限（４２．０１％）を上回った。今後、残る株式も強制取得し、豊田織機は５月中旬の臨時株主総会を経て、６月ごろに東証プライム市場、名証プレミア市場を上場廃止となる見込み。

豊田織機は「当社の企業価値をさらに高めるとともに、社会に貢献し続けるための今回の選択に対し、多くの株主の皆さまからご賛同をいただいた」とコメントした。

ＴＯＢを巡り、トヨタ側は買い付け価格を当初１株１万６３００円と設定していたが、「物言う株主」として知られる米投資ファンド、エリオット・インベストメント・マネジメントが「豊田織機の企業価値を著しく過小評価している」などと反発。２度の引き上げを経て、２万６００円でエリオットも応募を表明した経緯がある。

豊田自動織機のロゴマーク

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