レカネマブの安全性確認＝認知症薬、９割が治療継続―研究チーム

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２０２３年１２月から販売されているアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の安全性について、全国の医療機関で投与を受けた患者２６７２人を調査したところ、多くの患者で副作用は軽症にとどまり、９割以上が治療を継続できたことが分かった。東京都健康長寿医療センターなどの研究チームが２４日までに中間結果を発表した。論文は認知症分野の国際専門誌に掲載された。

レカネマブは脳内に蓄積するたんぱく質「アミロイドβ（ベータ）」を除去し、病気の進行を遅らせることを目指す抗体薬。製造販売の承認時に、全患者の治療状況を調査することが条件となっていた。開発元の製薬大手エーザイが昨年７月上旬までに収集した、治療開始から２８週間の状況を研究チームが分析した。

その結果、患者の平均年齢は７６歳で、日常生活に大きな支障はないものの、記憶力などが低下する軽度認知障害（ＭＣＩ）が約６割を占めた。主な副作用である脳のむくみや微少な出血は７．１％に認められたが、大半は無症状で、重篤例は０．１％にとどまった。

発熱や頭痛などは１７．０％にみられたが、多くは初回の点滴後に発生し、数日以内に改善。２８週時点の治療中止率は７．３％だった。

研究チームの岩田淳副院長は「実際の臨床でも安全性が確認された」と指摘。今後も最長３年間の追跡調査を行い、有効性などを検証する。

アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」（商品名・レケンビ）（エーザイ提供）

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