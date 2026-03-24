中国大使館の敷地に侵入容疑＝陸自隊員の男逮捕、けが人なし―警視庁

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２４日午前９時ごろ、東京都港区の中国大使館の敷地内に男が侵入しているのを大使館職員が発見した。警視庁公安部は建造物侵入容疑で、陸上自衛隊に所属する３等陸尉村田晃大容疑者（２３）＝宮崎県えびの市大河平＝を逮捕した。「大使に意見を伝え、受け入れられなければ自決して驚かそうと思った」などと話し、容疑を認めているという。けが人はいなかった。

公安部によると、村田容疑者は敷地に侵入後、大使館職員に大使への面会を求め、取り押さえられた。午後１時ごろ、連絡を受けて駆け付けた警察官に引き渡された。同容疑者は敷地内の茂みに刃物を隠したと説明したため、確認したところ、刃渡り１８センチの包丁とみられる刃物１本が見つかった。

同容疑者は陸自えびの駐屯地（宮崎県）に勤務しており、２３日に上京したとみられる。公安部が経緯や動機を詳しく調べる。

中国外務省の林剣副報道局長は２４日の記者会見で、侵入者は「神の名の下に中国外交官を殺すと脅した」と主張。日本側に厳重に抗議し、徹底的な調査と処罰を要求したことを明らかにした。

防衛省は「捜査に関することなので、現時点ではコメントは差し控える」としている。

男が侵入した中国大使館＝２４日午後、東京都港区

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