霧島、大関返り咲き＝春場所で３度目Ｖ―大相撲

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日本相撲協会は２５日午前、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、先の春場所で３度目の優勝を遂げた東関脇霧島（２９）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の大関再昇進を満場一致で決めた。

相撲協会の使者として伊勢ノ海理事（元幕内北勝鬨）と浦風親方（元幕内敷島）が堺市の音羽山部屋宿舎で昇進を伝えた。師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）らと共に出迎えた霧島は「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。

現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、大関から関脇へ転落した場所で１０勝以上すれば復帰できる特例があるが、これによらない返り咲きは、魁傑、照ノ富士に続き３人目。

首のけがなどに苦しんだ霧島は、２０２３年名古屋場所から６場所の在位で大関の座から転落した。しかし、昨年九州場所から安定した成績を収め、３場所合計で３４勝に到達。大関昇進の目安とされる３３勝をクリアし、春場所の内容も高く評価された。

大関昇進の伝達式で口上を述べる霧島（中央）＝２５日、堺市

大関昇進の伝達式を終え、部屋の力士に担がれポーズを取る霧島（上）＝２５日、堺市東区

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