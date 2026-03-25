ガソリン、１７７円台に下落＝補助金効果、下げ幅２番目―国家備蓄、２６日放出・経産省

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経済産業省が２５日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭価格（２３日時点）は、全国平均で前週比１３円１０銭安の１７７円７０銭に下落した。下落幅は２００８年の暫定税率失効直後の２１円７０銭に次ぐ過去２番目の大きさ。イラン情勢の悪化に伴う原油価格高騰を受け、政府が１９日に始めたガソリン補助金の効果が表れた形だ。

ただ、２月中旬の１５０円台半ばと比べると依然として高い。政府は今月２６日、石油の民間備蓄に続いて国家備蓄の放出を開始。供給面でも不安を解消し、価格の安定化に努める。

ガソリンの値下がりは６週ぶり。地域別に見ると、下落幅は福井の２０円７０銭が最大。埼玉は１６９円４０銭と唯一１７０円を割り込んだ。前週（１６日時点）１９８円台と最も高かった山形は１８１円１０銭に下がった。一方、沖縄だけは大幅上昇し、３０円８０銭高の２２７円１０銭。地理的要因などから政策効果が遅れて出るとみられる。

ガソリンスタンドでの給油（資料写真）

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