国産「フードテック」アピール＝各国大使に、輸出拡大目指す―農水省

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農林水産省は２５日、日本における食分野の先進技術「フードテック」を各国大使にアピールするイベントを開いた。植物工場や魚の陸上養殖、代替肉などを手掛ける企業が技術力を発信することで、輸出拡大につなげるのが狙い。

鈴木憲和農水相が主催し、約６０カ国の大使らが出席した。鈴木氏は、「本国にもフードテックや日本食の素晴らしさを伝えてほしい」とあいさつした。

高市政権では、投資を促進する１７分野で成長戦略の策定を進めている。フードテックも重点分野の一つで、農水省は海外展開を含む支援策を検討中だ。

イベントでは、リーフレタスの植物工場を手掛けるプランテックス（東京都）など５社が事業内容を説明。先進的な技術を使って生産された食材が各国大使らに振る舞われた。出席したミクロネシア連邦のジョン・フリッツ大使は、「莫大（ばくだい）な土地を使わずに野菜が作れるのは素晴らしい。導入できればとてもうれしい」と述べた。

国産「フードテック」を紹介するイベントで各国大使にあいさつする鈴木憲和農林水産相（左から３人目）＝２５日午後、東京都千代田区

各国大使らに国産「フードテック」を紹介する農林水産省のイベント＝２５日午後、東京都千代田区

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