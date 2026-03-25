ソニー・ホンダ、ＥＶ開発・発売を中止＝米市場縮小、事業の継続困難に

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ソニーグループ（Ｇ）とホンダが共同出資するソニー・ホンダモビリティは２５日、電気自動車（ＥＶ）の開発と発売を中止すると発表した。米市場の縮小を受け、ホンダがＥＶ戦略を見直したことで、同社への生産委託などができなくなり、事業継続が困難になったため。ソニー・ホンダの今後の在り方や事業の方向性は、ソニーＧ、ホンダも含めた３社で協議する。

ソニー・ホンダは２０２２年に設立。今春に米国でＥＶ「アフィーラ１」の納車を始める計画で、第２弾モデルの開発も打ち出していたが、いずれも中止する。アフィーラ１は、２７年前半に国内販売も予定していた。すでに米国で予約済みの顧客には、予約金を全額返還する。

アフィーラ１は、ソニーＧの持つ音楽や映画などのエンターテインメントを楽しめる娯楽機能の充実や、対話型ＡＩ（人工知能）の搭載など、付加価値の高いＥＶをうたっていた。生産は、ホンダの北米工場が担う予定で、異業種間の提携として注目された。

報道陣に公開されたソニー・ホンダモビリティの電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ」第２弾の試作車＝１月５日、米ラスベガス

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