【動画】フェラーリ、新型オープン車公開＝屋根開閉１３．５秒、４０６１万円

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フェラーリ・ジャパンは２３日、Ｖ８ツインターボエンジンを搭載した新型車「アマルフィ・スパイダー」を日本で初めて公開した。昨年７月、国内で発表したクーペ「アマルフィ」のオープンモデル。屋根は１３．５秒で開閉し、時速６０キロまで操作できる。価格は４０６１万円（税込み）。

３８５５ｃｃのエンジンをフロントミッドシップに搭載し、最高出力は６４０馬力、最大トルクは７６０Ｎｍを発揮。０－１００キロ加速はわずか３．３秒で最高時速は３２０キロに達する。

ルーフは５層構造となっており、格納式ハードトップに匹敵する遮音性と断熱性を実現。クーペと同等の空力性能を備える。荷室容量は最大２５５リットル、オープン状態でも１７２リットルを確保し、利便性を高めた。納期は２０２７年秋以降を予定。【時事通信社】

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