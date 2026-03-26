「アクセス」代表に懲役４年６月＝風俗店に女性スカウト―東京地裁

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全国の風俗店に女性をあっせんし、受け取った報酬を隠したとして、職業安定法違反（有害業務紹介）罪などに問われた風俗スカウトグループ「アクセス」代表、遠藤和真被告（３４）の判決が２６日、東京地裁であった。寺尾亮裁判長は懲役４年６月、罰金４００万円、追徴金約８１３０万円（求刑懲役７年、罰金４００万円、追徴金約８１３０万円）を言い渡した。

寺尾裁判長は「多数の女性の尊厳を顧みずに公衆道徳上著しく有害な業務を助長した犯行で、悪質性が高い」と指摘。遠藤被告は組織の資金を管理するなど犯行を主導したとして、「刑事責任は最も重く、実刑は避けられない」と結論付けた。

弁護側は、風俗店から受け取った現金が全て報酬かは分からず、犯罪収益を隠匿したつもりはないと一部無罪を主張していたが、「いずれも違法な犯罪収益に該当する」などとして退けた。

東京地裁＝東京都千代田区

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