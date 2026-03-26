東京・池袋で女性刺殺＝男も自ら刺し死ぬ―過去に相談か・警視庁

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２６日午後７時１５分ごろ、東京都豊島区東池袋の複合施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で、「刃物を持った人が暴れている」と１１０番があった。警視庁巣鴨署によると、２０代くらいの男が２０代くらいの女性店員を刺した後、自らの首を刺した。２人は搬送先で死亡が確認された。

同署によると、当時店舗は営業中で、男が１人で入店。カウンター内にいた女性店員に向かって行き、刃物のようなもので女性店員の首などを複数回刺した後、自らを刺したという。

捜査関係者によると、警視庁は過去に２人に関する相談を受けていたとみられる。同署は殺人容疑で詳しい経緯を調べる。

現場の店舗で買い物をしていた３０代会社員によると、店舗には事件当時、子連れや外国人ら１００人以上の客がいた。「逃げてください」「助けて」との叫び声が聞こえたといい、「こんなことが起きるとは」とおびえた様子で話した。

事件の起きた２階にはキャラクターショップや書店など約２０店舗が入る。ある店舗の２０代男性従業員は、避難する客から人が刺されたと聞き、「だんだん怖くなった」と震える声で話した。

女性が刺された商業施設「サンシャインシティ」付近に集まる救急車など＝２６日午後、東京都豊島区

女性が刺された商業施設「サンシャインシティ」に入る警視庁の捜査員ら＝２６日午後、東京都豊島区

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