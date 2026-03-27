小林製薬総会、ファンド提案否決＝紅麹問題で経営改革要求も

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小林製薬は２７日、大阪市内で株主総会を開き、筆頭株主の香港系投資ファンド「オアシス・マネジメント」の株主提案を反対多数で否決した。ファンド側は紅麹（べにこうじ）配合サプリメントによる健康被害問題への対応が不十分だとして、さらなる経営改革を訴えたが、支持は広がらなかった。小林製薬の豊田賀一社長は紅麹問題に関し「謝罪と補償を優先し、二度と起こさない基盤を築く」と語った。

「物言う株主」として知られるオアシスは、小林製薬の株式１３．７％を保有する。紅麹問題後に同社が進める「脱創業家依存」を巡り、オアシスのフィリップ・メイヤー氏は「創業家の影響から真に脱却してもらいたい」と強調。社外取締役が取締役会の議長を担うよう定款を変更することなどを求めた。

小林製薬側は、外部から招聘（しょうへい）した大田嘉仁会長が現在は議長であることを理由に、定款変更の必要はないと説明した。会社側が提出した取締役選任案は可決された。オアシスは、創業家出身の小林章浩元社長が取締役として残ることを批判し、反対した。

小林製薬の株主総会に向かう人たち＝２７日午前、大阪市北区

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