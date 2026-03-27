昨年の自殺者、最少１万９１８８人＝小中高生は最多―厚労省確定値

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厚生労働省は２７日、警察庁の統計を基にした２０２５年の年間自殺者数（確定値）が前年比１１３２人減の１万９１８８人だったと発表した。統計を開始した１９７８年以降で初めて２万人を下回り、過去最少となった。中高年男性の自殺者数が大幅に減少したことなどが影響したとみられる。

一方、小中高生の自殺者数は５３８人で、前年から９人増加。統計のある８０年以降、２年連続で最多を更新した。

内訳は小学生１０人、中学生１７２人、高校生３５６人。性別では男性２５８人、女性２８０人だった。

原因・動機を見ると、小学生は家庭問題が最多。中学生では、男子は学校、女子は心の健康の問題が目立った。高校生は男女共に心の健康問題が多く、特にうつ病の増加が確認された。

全体では、１月公表の暫定値から９１人増。男性は１万３１７６人（前年比６２５人減）、女性は６０１２人（同５０７人減）だった。

ほぼ全年代で減少したが、１９歳以下は増加。職業別では学生・生徒が増えた。全体の原因や動機は健康問題が最多で、経済・生活や家庭の問題が続いた。

悩む高校生（写真はイメージ）

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