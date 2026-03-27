しずおかＦＧと名古屋銀が統合合意＝２８年めど、総資産２２兆円で地銀４位

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静岡銀行を傘下に置くしずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）と名古屋銀行は２７日、経営統合で基本合意したと発表した。統合時期は２０２８年４月を予定。株式交換によりしずおかＦＧが名古屋銀を完全子会社化し、持ち株会社として傘下に２行を置く。統合が実現すれば、連結総資産は単純合算で２２兆１１３８億円（２５年末時点）と、全国４位の地銀グループが誕生する。

東京都内で開いた記者会見で、しずおかＦＧの柴田久社長は統合の理由について「攻めの経営統合を通じて地域金融力を一段と高めることが、持続的な企業価値向上に資する最適な選択だ」と述べた。名古屋銀の藤原一朗頭取は、日銀の利上げを背景に経営環境が「金利ある世界」へと転換したことを念頭に、「今後のことを考え、一歩進んでもいいのではないかとなった」と語った。

静岡銀と名古屋銀の地盤である静岡、愛知両県には自動車産業を中心に製造業が集積。両行は２２年４月に「静岡・名古屋アライアンス」として包括業務提携し、関係を深めてきた。

統合後、傘下２行はそのままの形で持ち株会社の下で維持される。持ち株会社の社名は「これからの検討課題」（柴田氏）とし、２行が入出金などに使うシステムの在り方なども含めて協議する。

記者会見で握手する（右から）名古屋銀行の藤原一朗頭取、しずおかフィナンシャルグループの柴田久社長ら＝２７日午後、東京都千代田区

記者会見する、しずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）の柴田久社長（中央）ら＝２７日午後、東京都千代田区

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