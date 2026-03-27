イラン情勢収拾へ連携＝ウクライナ、重要鉱物でも協力―対ロシア、米欧で溝・Ｇ７外相会合２日目

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【セルネラビル（フランス）時事】先進７カ国（Ｇ７）外相会合は２７日、パリ近郊セルネラビルで２日目の討議を行った。イラン情勢で緊密に意思疎通し、事態の早期収拾で連携する方針で一致した。重要鉱物の供給安定化やウクライナでの「公正かつ永続的な和平」の実現に向けた協力も確認。米国と他国の間で立場に隔たりがある課題も多く、共同声明は出ない見通し。

ルビオ米国務長官は２日目から参加し、イラン情勢に関する現状を報告した。ルビオ氏は訪仏に先立ち、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け「関心の高い国々が率先して対処すべきだ」と踏み込んだ対応を促した。各国は掃海艇の派遣なども検討しているが、議長国フランスのバロ外相は２６日、海域の安全回復が前提との見解を繰り返した。

非敵対国の通行を認めて米国の孤立化を狙うイランに対し、クーパー英外相は２７日、「世界経済を人質に取ることはあってはならない」と批判した。

日本外務省によると、重要鉱物に関しては茂木敏充外相が、レアアース（希土類）の輸出規制を「武器化」している中国に対する立場を説明。またインド太平洋への関与強化を呼び掛けた。

ウクライナ侵攻を続けるロシアへの対応では米欧間の溝が大きい。欧州側は「いかに対ロ圧力を高めるかが大事だ」（ワーデフール独外相）と主張。これに対し、トランプ米政権は原油価格抑制を理由にロシア産原油の取引を容認し、ロシアがイランに軍事協力しているとの指摘にも反応が乏しい。ルビオ氏は会合の中で和平仲介での貢献を強調した。

２７日、パリ近郊セルネラビルで記念撮影する先進７カ国（Ｇ７）外相ら（ＡＦＰ時事）

２７日、パリ郊外の空港に到着したルビオ米国務長官（ＡＦＰ時事）

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