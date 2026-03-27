つげ義春さん死去、８８歳＝漫画家、「ねじ式」

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「ねじ式」「紅（あか）い花」などの作品で知られる漫画家のつげ義春（つげ・よしはる、本名柘植義春＝つげ・よしはる）さんが３日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため東京都内の病院で死去した。８８歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

東京都葛飾区生まれ。小学校卒業後はメッキ工場などに勤務し、１９５５年に「白面夜叉（はくめんやしゃ）」で単行本デビューした。月刊誌「ガロ」に掲載された作品で注目を集め、不思議な町を少年が放浪する「ねじ式」（６８年）は前衛的な内容から熱狂的なファンを生んだ。世界からの疎外や人間存在の不条理を描き、旅や温泉をテーマにした漫画やエッセーも残した。

代表作に「沼」「ゲンセンカン主人」「李さん一家」など。故水木しげるさんのアシスタントも一時期務めた。寡作で知られ、８０年代後半から休筆状態だったが、近年は欧米での評価も高まっている。

２０１７年に日本漫画家協会賞大賞、２０年に仏アングレーム国際漫画祭特別栄誉賞を受賞。２２年、ちばてつやさんと共に漫画家として初めて、日本芸術院会員に選出された。２４年、旭日中綬章受章。

漫画家のつげ義春さん（筑摩書房提供）

１９９２年に撮影された漫画家のつげ義春さん（Ｃ）高野慎三

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