高輪ゲートウェイが全面開業＝ＪＲ東日本の大規模再開発

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ＪＲ東日本の大規模複合施設「高輪ゲートウェイシティ」（東京都港区）が２８日、全面開業した。展示場を備えた文化施設や高級賃貸住戸など新たに３施設がオープン。ＪＲ山手線高輪ゲートウェイ駅直結の立地と、都心に構えた約９．５ヘクタールの空間を生かし街づくりを加速させる。

記念式典にはＪＲ東の深沢祐二会長や小池百合子東京都知事らが出席し、テープカットを行った。この日は、同社の新たな複合施設「大井町トラックス」（品川区）も開業。式典で喜勢陽一社長は「広域品川圏から、世界の都市間競争に打ち勝つ東京の新たなバリューを創造・発信し続ける」と意気込みを示した。

車両基地跡地に造られた高輪ゲートウェイは１年前にビル２棟が先行開業し、１日約６万人が滞在する場所に発展。新興企業や投資家らの交流拠点も増設され、新ビジネスの創出につなげる。全面開業により滞在人数は約１０万人を見込む。

ＪＲ東日本の大規模複合施設「高輪ゲートウェイシティ」の全面開業を待つ人たち＝２８日午前、東京都港区

高輪ゲートウェイシティの全面開業のセレモニーでテープカットする関係者ら＝２８日午前、東京都港区

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