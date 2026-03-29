陸自えびの駐屯地を家宅捜索＝中国大使館敷地に侵入容疑―警視庁

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中国大使館（東京都港区）の敷地内に陸上自衛隊員の男が侵入した事件で、警視庁公安部は２９日、逮捕された３等陸尉村田晃大容疑者（２３）が勤務していた陸自えびの駐屯地（宮崎県えびの市）など関係先を建造物侵入容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。

午前８時ごろ、警視庁の捜査員が乗った車両２台が駐屯地に入った。防衛省によると、村田容疑者は駐屯地内の隊舎に居住。公安部が動機などを詳しく調べる。

村田容疑者は２４日、中国大使館の敷地内に１人で侵入し、大使館職員に大使との面会を求め、取り押さえられた。同容疑者の説明に基づき敷地内を捜索したところ、茂みから刃渡り１８センチの包丁とみられる刃物１本が見つかった。

公安部によると、同容疑者は「大使に面会し、日本に対する強硬発言を控えてもらうよう求めるためだった」という趣旨の説明をしている。刃物については「受け入れられなければ自決して驚かそうと思った」と話しているという。

中国大使館の敷地内に陸上自衛隊員の男が侵入した事件で、陸自えびの駐屯地に家宅捜索に入る警視庁公安部の捜査員らを乗せた車両＝２９日午前、宮崎県えびの市

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