陸自えびの駐屯地を家宅捜索＝中国大使館敷地に侵入容疑―警視庁
Newsfrom Japan社会
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中国大使館（東京都港区）の敷地内に陸上自衛隊員の男が侵入した事件で、警視庁公安部は２９日、逮捕された３等陸尉村田晃大容疑者（２３）が勤務していた陸自えびの駐屯地（宮崎県えびの市）など関係先を建造物侵入容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。
午前８時ごろ、警視庁の捜査員が乗った車両２台が駐屯地に入った。防衛省によると、村田容疑者は駐屯地内の隊舎に居住。公安部が動機などを詳しく調べる。
村田容疑者は２４日、中国大使館の敷地内に１人で侵入し、大使館職員に大使との面会を求め、取り押さえられた。同容疑者の説明に基づき敷地内を捜索したところ、茂みから刃渡り１８センチの包丁とみられる刃物１本が見つかった。
公安部によると、同容疑者は「大使に面会し、日本に対する強硬発言を控えてもらうよう求めるためだった」という趣旨の説明をしている。刃物については「受け入れられなければ自決して驚かそうと思った」と話しているという。
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