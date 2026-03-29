中道合流、時期示さず＝立民党大会、統一選は独自候補

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立憲民主党は２９日、定期党大会を党本部で開き、来春の統一地方選に独自候補を立てて臨むとする２０２６年度活動方針を採択した。中道改革連合への合流については、是非を判断する時期を明示しなかった。原案では統一選後の「２０２７年６月」をめどに結論を出すとしていたが、党内の異論を踏まえて削除した。

活動方針では「立民として守るべき理念、政策、組織的自立性を明確にする」と表明。中道や公明党との関係に関しては「共有できる政策課題は誠実に連携を進める」としつつ、２８年夏の参院選への対応を巡り「改めて丁寧な党内議論を行う」と記した。

次の正念場となる統一地方選に向け、候補者を積極的に発掘する方針を明記。「一人でも多くの当選につなげる」と決意を示した。

先の衆院選直前の中道結党については、党員や都道府県連への説明が足りなかったと総括。「無党派層への訴求も従来の支持層への説明も行き届かず、離反を招いた」と当時の執行部の判断を非難した。

中道の比例代表名簿で公明出身者が優遇された点でも「決定経緯や選挙戦術の説明が不十分で、立民支持層の忌避感や不信感を強めた」と問題視。今後の姿勢として「拙速なトップダウンに陥らない」と訴えた。

水岡俊一代表は党大会後の記者会見で、党の存続に関して「（中道へ）合流を求める人もいれば、３党独立のままいきたい人もいる。議論の行方次第だ」と述べた。公明と参院で統一会派を組むことはあり得るとの認識も示した。

立憲民主党の党大会であいさつする水岡俊一代表＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会で気勢を上げる水岡俊一代表（前列右から３人目）ら＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会であいさつする連合の芳野友子会長＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会であいさつする中道改革連合の小川淳也代表＝２９日午後、東京・永田町の立民本部

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