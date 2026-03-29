中道合流、時期示さず＝立民党大会、統一選は独自候補

政治・外交

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立憲民主党は２９日、定期党大会を党本部で開き、来春の統一地方選に独自候補を立てて臨むとする２０２６年度活動方針を採択した。中道改革連合への合流については、是非を判断する時期を明示しなかった。原案では統一選後の「２０２７年６月」をめどに結論を出すとしていたが、党内の異論を踏まえて削除した。

活動方針では「立民として守るべき理念、政策、組織的自立性を明確にする」と表明。中道や公明党との関係に関しては「共有できる政策課題は誠実に連携を進める」としつつ、２８年夏の参院選への対応を巡り「改めて丁寧な党内議論を行う」と記した。

次の正念場となる統一地方選に向け、候補者を積極的に発掘する方針を明記。「一人でも多くの当選につなげる」と決意を示した。

先の衆院選直前の中道結党については、党員や都道府県連への説明が足りなかったと総括。「無党派層への訴求も従来の支持層への説明も行き届かず、離反を招いた」と当時の執行部の判断を非難した。

中道の比例代表名簿で公明出身者が優遇された点でも「決定経緯や選挙戦術の説明が不十分で、立民支持層の忌避感や不信感を強めた」と問題視。今後の姿勢として「拙速なトップダウンに陥らない」と訴えた。

水岡俊一代表は党大会後の記者会見で、党の存続に関して「（中道へ）合流を求める人もいれば、３党独立のままいきたい人もいる。議論の行方次第だ」と述べた。公明と参院で統一会派を組むことはあり得るとの認識も示した。

立憲民主党の党大会であいさつする水岡俊一代表＝２９日午後、東京・永田町の同党本部立憲民主党の党大会であいさつする水岡俊一代表＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会で気勢を上げる水岡俊一代表（前列右から３人目）ら＝２９日午後、東京・永田町の同党本部立憲民主党の党大会で気勢を上げる水岡俊一代表（前列右から３人目）ら＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会であいさつする連合の芳野友子会長＝２９日午後、東京・永田町の同党本部立憲民主党の党大会であいさつする連合の芳野友子会長＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

立憲民主党の党大会であいさつする中道改革連合の小川淳也代表＝２９日午後、東京・永田町の立民本部立憲民主党の党大会であいさつする中道改革連合の小川淳也代表＝２９日午後、東京・永田町の立民本部

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