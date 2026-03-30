自民、予算年度内成立を断念＝暫定予算は今夕成立

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自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は３０日、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長と国会内で会談し、２０２６年度予算案の年度内成立を断念する意向を伝えた。磯崎氏は４月３日までの成立に協力するよう求めたが、斎藤氏は高市早苗首相が出席する集中審議の開催を要求し、応じなかった。予算案成立までの「つなぎ」となる暫定予算案は３０日夕に成立する見通しだ。

会談で磯崎氏は４月１、２両日に２６年度予算案に関する委嘱審査を各委員会で行う日程を提案し、斎藤氏と合意した。首相は年度内成立を訴えていたが、与党が過半数を割り込む「参院の壁」に阻まれた形だ。

暫定予算案は、３０日昼の衆院本会議で与野党の賛成多数で可決された。同日夕の参院本会議で可決、成立する見込み。首相はこれに先立つ衆院予算委員会で「予算の空白が生じないよう暫定予算の編成作業を進めることにした」と述べた。中道改革連合の階猛幹事長への答弁。

暫定予算案は１５年以来１１年ぶりで、対象期間は４月１～１１日の１１日間。一般会計の歳出総額は８兆５６４１億円となる。

衆院予算委員会で答弁する高市早苗首相（左手前）＝３０日午前、国会内

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