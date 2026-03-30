田久保・前伊東市長を在宅起訴＝大学卒業証書偽造の罪―ネットで学長名の印鑑調達か・静岡地検

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学歴詐称疑惑を巡り、静岡県警に書類送検された同県伊東市の田久保真紀前市長（５６）について、地検は３０日、うその陳述をしたり、大学の卒業証書を偽造したりしたなどとして、地方自治法違反（虚偽陳述）と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴した。

田久保氏は県警の聴取に学歴詐称などを否認したとされ、真相究明の舞台は法廷へと移る。

起訴状によると田久保氏は２０２５年５月２９日ごろ～６月４日、東洋大の卒業証書を偽造し、議会の正副議長らに見せたほか、大学を卒業していないことを以前から認識していたのに、市議会調査特別委員会（百条委員会）で「卒業できていない事実を知ったのは６月２８日」と虚偽の陳述をしたとされる。

卒業証書の偽造に当たっては、インターネットで注文した学長や法学部長名の偽の印鑑を押印していたとみられる。

関係者によると、田久保氏は県警の任意聴取に対し、学歴の詐称を否認。押収拒絶権などを理由に卒業証書の任意提出も拒否している。県警は２月、田久保氏宅を捜索。起訴を求める「厳重処分」の意見を付け、有印私文書偽造容疑で書類送検するなどしていた。

田久保真紀・前伊東市長

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