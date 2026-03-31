「ながらスマホ」即検挙も＝４月１日から自転車違反に青切符―警察庁

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自転車運転中の交通違反に対する反則金制度（青切符）が１日に始まる。対象は１６歳以上で、信号無視や歩道走行など１１３の違反行為に３０００～１万２０００円の反則金が科される。原則としてまず警察官による指導や警告を行うが、スマートフォンを使用しながらの走行など、危険性が高い違反は直ちに摘発される場合もある。

反則金が最高の１万２０００円なのは「ながらスマホ」。手に持って会話や操作をしていた場合だけでなく、ホルダーで車体に固定しても、画面を注視していれば違反となる。ブレーキがないピストバイクや故障した自転車で走る「制動装置不良」（反則金５０００円）や、遮断機の下りた踏切への立ち入り（同７０００円）も、警告を経ずに摘発することを想定している。

「傘差し運転」（同５０００円）や「２人乗り」（同３０００円）など、他の違反は口頭や文書による指導・警告を前提とする方針だが、これを無視したり、実際に歩行者や自動車の通行を妨げたりした悪質なケースでは、即青切符を交付する。

警察庁は「『イヤホンは片耳や骨伝導タイプなら可』など、詳しい規則や取り締まり方針は同庁ホームページなどにある『ルールブック』で確認してほしい」としている。

また、４月からは自動車やバイクが自転車を追い抜く際の安全距離確保も義務付けられる。同庁は「自転車から右側に少なくとも１メートルの距離確保」を目安とし、道幅などで十分な間隔が取れない場合は時速２０～３０キロ程度に速度を落として通過すべきだとしている。

飲酒運転やあおり運転など２４の悪質な違反や、違反が事故につながるなど、実際に危険を生じさせた場合は、従来通り「赤切符」が交付され、刑事手続きで処理される。

同庁は青切符導入を知らせるチラシを作成したほか、４月６～１５日の「春の全国交通安全運動」でも自転車の交通ルール周知を重点課題に設定。事故防止に向け、制度の浸透に努める方針だ。

自転車の交通違反に交通反則切符（青切符）が導入されることを知らせる警察庁のチラシ（同庁提供）

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