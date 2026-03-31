４月の食品値上げ、３割減＝勢い一服も、再燃の可能性―帝国データ

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帝国データバンクが３１日発表した主要食品メーカー１９５社の価格改定動向調査によると、４月に値上げされる飲食料品は２７９８品目だった。値上げの勢いは一服傾向にあり、品目数は前年同月比で３３．８％減少した。ただ調査担当者は、中東情勢の緊迫化に伴う原油高騰などから「年後半に値上げラッシュが再燃する可能性がある」と懸念を示す。

原材料価格や輸送コスト高騰などを背景に、食用油の主要各社が家庭用を値上げする。昭和産業は「キャノーラ油」シリーズなど６品の価格を１５％以上引き上げる。

日清食品は即席麺など約１７０品の値上げに踏み切る。カップ麺「カップヌードル レギュラー」の希望小売価格は２５４円から２６７円に上がる見通しだ。

森永製菓はスナック菓子「ポテロング〈しお味〉」など７品の出荷価格を約６～４０％上げる。このほか、「おっとっと」３品は内容量を約６～１２％減らす。

酒類では、サントリーが焼酎やウイスキーなど１８７品の出荷価格を２～２０％引き上げる。焼酎「鏡月Ｇｒｅｅｎ ２５度 ７００ミリリットル瓶」の希望小売価格は９９０円から１００９円前後となる。

東京のスーパーの食料品売り場＝資料（ＡＦＰ時事）

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