ＫＤＤＩ社長ら報酬返納＝架空取引、売上高２４６１億円水増し―子会社社長ら辞任、社員２人解雇

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ＫＤＤＩは３１日、子会社ビッグローブ（東京）など２社の架空取引問題について調査結果を公表し、２社が２０２５年１２月までに売上高を計２４６１億円水増し計上していたと明らかにした。同社は松田浩路社長ら幹部８人の役員報酬一部返納を決定。２社では社長ら幹部６人が辞任し、不正に関与した男性社員２人を懲戒解雇した。

架空取引により、３２９億円が外部の広告代理店に手数料として流出したことも公表した。松田社長は記者会見で「極めて重く受け止めており、心より深くおわび申し上げる」と謝罪した。

調査結果によると、２社を兼務して広告代理事業を担当していた社員２人が不正に関与。うち１人が遅くとも１８年８月に架空取引を始めた。２社の広告代理事業の売上高のうち、約９９．７％が架空取引だった。

社員は動機について、業績が想定を下回ったことで焦りが生じ、赤字の補填（ほてん）や売り上げ目標達成のために始めたと説明したという。ＫＤＤＩは刑事告訴も検討している。

子会社ビッグローブなどの架空取引問題について、記者会見で謝罪するＫＤＤＩの松田浩路社長（左）＝３１日午後、東京都港区

子会社ビッグローブなどの架空取引問題について記者会見するＫＤＤＩの松田浩路社長＝３１日午後、東京都港区

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