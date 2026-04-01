全国で入社式、趣向凝らし新社会人の門出祝う＝爆音で激励、人文字記録挑戦も

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新年度が始まった１日、全国で多くの企業が入社式を開いた。中東情勢の緊迫化で国内外の経営環境の先行きが不透明となる中でも、車のエンジン音での激励や、人文字のギネス世界記録への挑戦など、趣向を凝らし新社会人の門出を祝った。

トヨタ自動車が愛知県豊田市の本社で開いた入社式では、レーシングカー「ＧＲ ＧＴ３」がエンジンの爆音を響かせ、式を盛り上げた。同日就任した近健太社長は、「勉強し働いて、もっと自分自身を成長させてほしい」と呼び掛けた。

ＮＴＴドコモグループの入社式では、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）に白と赤の衣装を着た新入社員１３９０人が集結。「ＮＴＴ ｄｏｃｏｍｏ」を人文字で表現し、企業ロゴ人数のギネス世界記録を更新した。北海道支社で勤務する新入社員の鈴木珠蓮さんは「新しい領域にチャレンジしていきたい」と抱負を語った。

原油価格高騰で航空運賃が影響を受ける日本航空グループは、羽田空港近くの格納庫で入社式を開き、鳥取三津子社長が新入社員らと折り紙で作った紙飛行機を一斉に飛ばして激励した。自社の関係船舶がペルシャ湾内に取り残されている日本郵船の曽我貴也社長は、都内の本店で「われわれは体を張って生活必需品を世界中に届け、ライフラインを守っている」と社員らを鼓舞した。

住友商事が東京都内の本社で開いた入社式には、スピードスケート日本女子のエースで３月に現役最後の大会を終えた高木美帆さんがサプライズ登場。「つらい時をどう過ごすかで数年後大きく変わる」と助言し、会場を沸かせた。

ＮＥＣは川崎市で行われた入社式で、自社の顔認証技術を活用。大型パネルの前を通るだけで新入社員約８００人の受け付けが完了した。システムエンジニアとして入社した木村晴大さん（２２）は「自分も身近な体験を技術で感動的にすることに貢献したい」と目を輝かせた。

浜岡原発（静岡県御前崎市）の地震想定に関するデータ不正問題に揺れる中部電力も、名古屋市で入社式を開いた。林欣吾社長は新入社員に対し、「皆さんにも不安を抱かせてしまっていることを心苦しく思う」と述べ、陳謝した。

住友商事の入社式で新入社員と記念撮影するスピードスケート元日本代表の高木美帆さん（中央右）。中央左は上野真吾社長＝１日午前、東京都千代田区

自社の顔認証技術を活用した受付で入社式会場に入るＮＥＣの新入社員＝１日午前、川崎市

入社式でトヨタ自動車のレーシングカー「ＧＲ ＧＴ３」を紹介する近健太社長（左）ら＝１日午前、愛知県豊田市

日本航空（ＪＡＬ）グループの入社式で紙飛行機を飛ばす新入社員。手前中央は日本航空の鳥取三津子社長＝１日午後、東京・羽田空港

人文字で企業ロゴを表した最多人数のギネス世界記録を達成したＮＴＴドコモグループの新入社員ら＝１日午後、東京都新宿区のＭＵＦＧスタジアム

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