栃木で震度５弱＝東北新幹線に遅れ

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１日午前１０時６分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、栃木県真岡市で震度５弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは４８キロで、関東の下に南から沈み込むフィリピン海プレートの上面付近。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は５．０と推定される。

茨城県南部付近は普段から地震が多く、Ｍ５前後の地震は数年に１回程度のペースで起きている。揺れの強かった地域では今後約１週間、最大震度５弱程度の地震に注意が必要という。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は安全確認のため、東京―新青森間の上下線で一時的に運転を見合わせた。午前１０時１８分に運転を再開し、最大で１５分の遅れが生じた。

主な各地の震度は次の通り。

震度５弱＝栃木県真岡市

震度４＝宇都宮市、福島県白河市、水戸市、埼玉県宮代町、千葉県野田市

震度３＝さいたま市、前橋市、東京都練馬区。

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