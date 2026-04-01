ガソリン続落、１７０円２０銭＝政府補助金の抑制目標到達

Newsfrom Japan

経済産業省が１日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭価格（３月３０日時点）は、全国平均で前週比７円５０銭安の１７０円２０銭だった。イラン情勢の悪化で３月１６日に史上最高値（１９０円８０銭）を記録したが、価格高騰対策の補助金が再開されて２週連続で下落。政府目標の「１７０円程度」に到達した。

ガソリン価格は、米イスラエルによるイラン攻撃とホルムズ海峡の実質封鎖で高騰した。政府は、石油元売り会社に対して３月１９日出荷分から補助金を支給。１～２週間で店頭価格に反映されるとしていた。

今回の調査結果は、高市早苗首相が前倒しで３月３１日に明らかにしていた。経産省は、補助金効果について「通常の国民生活や経済活動が保たれ、当初の目的が果たされている」（担当者）と評価した。

全ての都道府県で値下がりした。最高額は沖縄の１８１円２０銭で、前週から４５円９０銭の大幅下落。最低額は埼玉の１６２円５０銭だった。

ガソリンスタンドで給油する車＝３月１０日、神奈川県海老名市（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]