冬眠明けか、クマ出没相次ぐ＝例年より早い「注意報」も―自治体が注意呼び掛け

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冬眠明けとみられるクマの出没が北海道や東北で相次いでいる。岩手県では３月下旬、例年より早く「出没注意報」が出された。クマによるけが人も出ており、自治体が注意を呼び掛けている。

環境省によると、クマによる２０２５年度の被害者数は２月までに２３７人（速報値）に上り、過去１０年で最多を記録。死者数は北海道や東北を中心に計１３人（同）で、初の２桁となった。

クマは一般的に３月以降冬眠から覚める。冬眠明けには餌を求めて活発に行動し、気が立っている場合も多いとされ、注意が必要という。

岩手県宮古市の岩神山では３月８日、登山コースから外れた団体職員の男性（６９）が歩行中に雪穴に落ちた際、クマに遭遇。左ふくらはぎをかまれて軽いけがをした。

こうした事態を受け、県は同２４日、例年は４月以降に出す「出没注意報」を発令。担当者は「目撃情報が多く、人身被害も発生したことから例年より早く注意報を出した。クマに遭遇した場合は、背を向けて逃げないなど冷静に行動してほしい」と話す。

クマの出没は岩手以外でも。青森県では出没情報が３月だけで約２０件に上り、県は今月１日から注意報を出している。札幌市中央区の住宅地では３月２６日、散歩中の女性が体長１．５～２メートルのクマを目撃。クマは山中から市道を横切り、林の中に入った。付近には住宅や児童公園もあり、北海道警はパトロールを強化した。

秋田県北秋田市でも３月２４日、田んぼで体長約１メートルのクマが目撃された。山形県酒田市では同２５日朝、住宅敷地内に体長約１メートルのクマが出て倉庫に居座ったため、市は緊急銃猟を実施し駆除した。目撃多発などを受け、山形市が今月１日付で鳥獣被害対策課を新設するなど自治体も対応を進める。

冬眠明けのクマが山林や住宅地に出没する例は今後増えるとみられる。昨年１１月、クマ対策のため陸上自衛隊が全国で最初に派遣された秋田県鹿角市の担当者は「目撃情報がある場所には行かず、もし向かう場合はクマ鈴で気配を知らせながら複数人で行動してほしい」と訴えている。

民家近くに出没したクマ＝２０２５年１０月、秋田市

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