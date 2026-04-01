自民、予算案の週内成立見送り＝立民「集中審議が採決の前提」

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自民党は１日、２０２６年度予算案の週内成立を見送る方針を固めた。自民、立憲民主両党の参院幹部が参院予算委員会の一般質疑を３日に行う日程で合意。採決は来週に持ち越されることとなった。立民は、高市早苗首相が出席する集中審議の開催が採決に応じる前提だと伝えた。

自民の磯崎仁彦参院国対委員長は１日、立民の斎藤嘉隆国対委員長との会談で「一日も早い成立」に向けた協力を要請。斎藤氏は集中審議の開催を重ねて求め、「首相が参院予算委に出席しなければ、予算案の採決に至ることは絶対にない」とけん制した。磯崎氏は持ち帰った。

参院予算委で行われた集中審議は３月２５日の１回のみで審議時間は４時間にとどまる。磯崎氏は会談後、記者団に「４時間だけで採決に至るのは難しいと思う」と述べ、集中審議の開催に向けて調整する意向を示した。首相は集中審議に消極的な考えを参院幹部に先に伝えており、首相の判断が焦点となる。

会談に臨む自民党の磯崎仁彦参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長＝１日、国会内

国対委員長会談に臨む自民党の梶山弘志氏（左）と中道改革連合の重徳和彦氏＝１日、国会内

首相官邸に入る高市早苗首相＝１日、東京・永田町

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