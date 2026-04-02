ＮＹ自動車ショー開幕＝スバル、電動２モデル披露

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【ニューヨーク時事】全米有数の自動車見本市、ニューヨーク国際自動車ショーが１日、開幕した。ＳＵＢＡＲＵ（スバル）が電気自動車（ＥＶ）「ゲットアウェイ」とスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「フォレスター・ウィルダネス」のハイブリッド車（ＨＶ）モデルの新型電動車２車種を初披露。いずれも年内にも北米で納車を始める。

米子会社の幹部は、米ＥＶ市場に逆風が吹く中でも、ＥＶを含め「包括的なラインアップの構築を目指している」と強調した。ゲットアウェイはスバルでは４車種目のＥＶで、トヨタ自動車と共同開発。トヨタの北米工場で生産する。新ＨＶはスバルの米中西部インディアナ州の工場で組み立てられる。

このほか、日本車では日産自動車が高級車ブランド「インフィニティ」の新型ＳＵＶ「ＱＸ６５」を披露。トヨタも売れ筋モデルを展示した。

ショーは２日までが報道などの関係者向け。３～１２日に一般公開される。

ＳＵＢＡＲＵがニューヨーク国際自動車ショーで初披露した新型電気自動車（ＥＶ）「ゲットアウェイ」＝１日、米ニューヨーク

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