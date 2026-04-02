日系６社、米新車販売５％減＝関税の駆け込み購入反動か―１～３月

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】日本の自動車メーカー６社が１日発表した２０２６年１～３月期の米新車販売台数は、合計で前年同期比５．４％減の１４１万６６１９台だった。昨年春にトランプ米政権による関税導入をにらんだ駆け込み購入が拡大したため、その反動とみられる影響で６社ともマイナス。根強いインフレを背景に比較的手頃な乗用車の販売が伸びた。

トヨタ自動車は０．１％減の５６万９４２０台。主力乗用車の「カムリ」は１１．３％増の７万８２５５台、「カローラ」は１２．８％増の６万２５７４台と好調だった一方、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＲＡＶ４」は新型モデルへの切り替えの影響で生産が減り、４８．１％減の５万９８６９台だった。

ホンダは４．２％減の３３万６８３０台。乗用車「アコード」が２１．９％増の３万７３１７台、ＳＵＶ「ＣＲ―Ｖ」は３．８％減の９万９４３７台だった。日産自動車は主力ＳＵＶ「ローグ」が１３．０％増の７万１７４台となったが、全体は７．５％減の２４万７０６８台。

ＳＵＢＡＲＵは１４．９％減の１４万１９４４台、マツダは１４．４％減の９万４４７３台、三菱自動車は１５．０％減の２万６８８４台。米市場で首位の米ゼネラル・モーターズは９．７％減の６２万６４２９台だった。

米ニューヨークのマディソンアベニューを走る車＝２月２１日（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]