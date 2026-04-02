トクリュウ検挙１万２０００人＝暴力団との連携指摘―２５年組織犯罪情勢・警察庁

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匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に絡み、全国の警察が２０２５年に検挙した人員が１万２１７８人に上ったことが２日、警察庁のまとめで分かった。同庁は同日公表の組織犯罪情勢で、暴力団との連携がみられると指摘。昨年設置した情報分析室や警視庁に設けた取り締まりチームを中心に、組織の実態解明と首謀者摘発を目指す。

警察庁によると、検挙者数は前年から２０７３人増加。罪種別では口座譲渡などの犯罪収益移転防止法違反が３３５４人、詐欺が３０７５人で、薬物事犯は１８８７人と前年から倍増した。約４割（４７５９人）はＳＮＳの闇バイトへの応募者だった。全体の約７割が４０歳未満で、最多は２０代の３７．８％。１０代も１１．４％を占めた。

警察庁は組織像について「暴力団員がトクリュウを配下に置き、犯罪を多様化させているほか、逆に暴力団の威力や人脈を利用して資金を得るグループもある」と分析。海外を拠点にした特殊詐欺では、暴力団や海外犯罪組織の関与も確認されたとし、トクリュウが海外組織と暴力団のつながりに重要な役割を果たしているとした。同庁がこうした分析を明らかにするのは初めて。

警察庁＝東京都千代田区

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