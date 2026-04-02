大型連休、海外旅行者数５７万人に＝平均費用、円安で過去最高―ＪＴＢ調査

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ＪＴＢが２日発表した今月下旬からの大型連休期間（４月２５日～５月７日）の旅行動向調査によると、海外旅行者数は前年比８．５％増の５７万２０００人となる見通しだ。円安や物価高の影響で、１人当たりの平均費用は３２万９０００円と、比較可能な１９９６年以降で過去最高となる。総旅行者数は１．９％増の２４４７万人と見込まれる。

ＪＴＢ推計による海外旅行の渡航先は、近場の韓国や台湾などアジアが約８割を占めるが、米国や欧州の人気も根強い。ただ、中国は前年と比べて４７．２％減少。日数は３泊４日が最多となった。

国内は１．７％増の２３９０万人となる見通し。自家用車での１泊２日旅行、実家や友人宅の宿泊利用が増える。平均費用は２．１％減の４万６０００円と、６年ぶりにマイナスに転じた。全国１５～７９歳の男女１万人を対象に事前調査を実施し、「ゴールデンウイークに旅行に行く／たぶん行く」と回答した２０６０人に本調査を行った。調査期間は３月６～１１日。

大型連休で混雑する成田空港＝２０２５年５月、千葉県成田市

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