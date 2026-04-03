閣僚資産平均６５９１万円＝小泉氏トップ維持―第２次高市内閣

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政府は３日、高市早苗首相と第２次高市内閣の閣僚１８人の資産（家族分含む）を公開した。平均額は昨年１０月の第１次内閣発足時から５０万円少ない６５９１万円。トップは引き続き小泉進次郎防衛相で、総額２億６４８４万円だった。首相は３２０６万円の１０番手。

総額で２億円を超えたのは小泉氏のみ。本人は公開対象の資産を持たず、全額が妻の滝川クリステルさん名義の有価証券だった。

１億円台は茂木敏充外相、林芳正総務相、片山さつき財務相、赤間二郎国家公安委員長の４人。全体２位の茂木氏は妻名義の有価証券などと合わせて１億９３９７万円だった。本人保有の株式２４万３３００株も報告した。

首相は地元の奈良県にある自身の土地・建物１１４２万円と、夫の山本拓氏が持つ定期預金１０００万円などを記載した。最少は松本尚デジタル相の５５０万円。

第２次高市内閣は衆院選を経て２月１８日に発足し、全閣僚が再任された。公開対象は本人、配偶者、扶養する子の発足日時点の保有分。金額は土地・建物（固定資産税課税標準額）、預貯金（普通・当座預金除く）、有価証券（額面金額、株券除く）の合計（１万円未満四捨五入）を示す。

官房副長官、副大臣、政務官の資産も併せて公開された。

閣議に臨む小泉進次郎防衛相＝３日午前、首相官邸

閣議に臨む高市早苗首相（中央）。左は林芳正総務相、右は茂木敏充外相＝３日、首相官邸

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