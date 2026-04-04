「お土産」から貴重なセミ全身化石＝約３０万年前、小学生姉妹が大発見

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化石が好きな小学生姉妹が、博物館が「お土産用」などとして販売していた岩石からセミの全身化石を見つけた。約３０万年前（更新世中期）のセミで、全身がそろった保存状態の良い化石は極めて例が少なく、セミの進化の過程を知る上で貴重な発見だという。

発見したのは東京都東久留米市に住む小学６年の四ノ宮麻帆さん（１１）と、妹で同３年の由乃さん（８）。麻帆さんは幼いころ、母知佳さんが集めていた化石を見て「生き物が石になっている」と驚き、興味を抱くようになったという。

昨年６月、化石が好きな２人に楽しんでもらおうと、知佳さんが化石産地として知られる栃木県那須塩原市の博物館「木の葉化石園」から、学習用や土産用として販売していた岩石を取り寄せた。届いた石を２人が自宅のベランダで割ると、中から昆虫の頭部のようなものが現れた。一緒に見ていた知佳さんは「もし貴重なものだったら」と、昆虫化石の専門家で慶応義塾名誉教諭の相場博明さんに連絡し、化石を送った。

相場さんがクリーニング作業を行うと、全長約６２ミリの大型のセミの全身化石が出てきた。相場さんによると、セミ化石の発見例は少なく、見つかっても羽の断片がほとんどで、全身は極めて貴重だという。鳴き声を出す「腹弁」があることからオスで、形態などから国内にいるアカエゾゼミに近い種と判明。同種に特徴的な羽の文様が見られないことから、祖先の形態を示している可能性が高いという。

相場さんは２月、セミの分類に詳しい林正美・埼玉大名誉教授と、このセミについての論文を出版した。論文になるほどの大発見と聞いた麻帆さんは「とても驚いて、大興奮しました」。将来の夢は古生物学者だといい、「ゴビ砂漠で恐竜の卵を探してみたい」と話した。

約３０万年前（更新世中期）の岩石から見つかったセミの全身化石（相場博明さん提供）

約３０万年前の貴重なセミの全身化石を発見した四ノ宮麻帆さん（右）と、妹の由乃さん（母・知佳さん提供）

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