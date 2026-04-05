インド初の駅伝イベント＝混成チームで交流、アシックスなど主催

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【ニューデリー時事】インド首都ニューデリー近郊で５日、日本発祥の駅伝を通じて交流を図るイベントが初開催され、約１０００人が参加した。日印のランナーそれぞれ１人以上から成る４人１組の混成チームをつくり、計１０キロを走破した。

スポーツ用品大手アシックスを中心とする実行委員会が主催。アシックスの担当者によれば、１４億人超が暮らすインドではランニング人口が増えている。同社は２０１２年に現地法人を設立。フランチャイズ方式で現在約１３０店舗を展開し、売り上げは好調という。

日系企業のインド進出支援を手掛ける会社で働くタンヤ・エーブルさん（２１）は「疲れたけど、面白くていい経験だった」と息を弾ませた。日本人の同僚の力走を見て「頑張っているなという気持ちになるし、仲良くなる」と話した。

ランニングが趣味の小野啓一駐印大使も快走。日印国交樹立７５周年となる来年やそれ以降もイベントが開かれ、「たすきをつないでいってほしい」とあいさつした。

５日、インド首都ニューデリー近郊で初開催された駅伝イベント

５日、インド首都ニューデリー近郊で初開催された駅伝イベントで快走する小野啓一駐印大使（中央）

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