社民党首選、福島氏が再選＝１３年ぶり選挙戦のしこり深刻

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再選挙（決選投票）となった社民党の党首選が６日に開票され、福島瑞穂党首（７０）が大椿裕子前参院議員（５２）を破り、再選を決めた。福島氏は２８、２９両日の党大会で正式に就任し、２年間９期目の任期をスタートさせる。長年続く党勢の退潮にどう歯止めをかけるかが課題となる。

再選挙の投票は４、５両日に各都道府県連合などで行われ、得票は福島氏２３６４票、大椿氏１７９２票だった。福島氏は開票後の記者会見で「党の再生のためにまい進していく」と強調。国会に議席を持たない大椿氏に票差を詰められたことに関しては「しっかり受け止め、党員の思いを聞きながら、党改革に努めたい」と語った。

党首選が選挙戦になったのは１３年ぶり。関係者の間には党勢回復の足掛かりにする狙いがあったが、深刻なしこりを残したとの見方も出ている。会見では、同席した大椿氏の見解を記者団が聞こうとしたが、党関係者が福島氏の会見だとして質問を制止。大椿氏は「ひどい。候補者を平等に扱うべきだ」と言い残して途中退席した。

社民党の党首選再選挙（決選投票）で勝利し、あいさつする福島瑞穂氏＝６日午後、国会内

社民党の党首選再選挙（決選投票）で勝利した福島瑞穂氏（手前）＝６日午後、国会内

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