天皇ご一家、福島を訪問＝震災１５年、犠牲者追悼

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天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日、東日本大震災１５年に当たり、復興状況視察などのため福島県を訪問された。愛子さまの同県訪問は初めて。

ご一家は新幹線で福島駅に到着後、県庁（福島市）で内堀雅雄知事から復興状況の説明を受けた。双葉町では「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪問。館内の供花台に白い花束を手向け、海側に向かって拝礼し、震災犠牲者を追悼した。当時、津波で高さ４メートルまで浸水したと説明を受けると、愛子さまは「４メートルの高さまで」と驚いた様子だった。

館内では、東京電力福島第１原発事故の再現ジオラマや、除染土を詰める実物大のフレコンバッグなどの展示を見て回り、天皇陛下は「最終処分場ではどのような作業をするのですか」と質問した。その後、被災者３人と懇談した。

元東電社員で同町に帰還して暮らす国分信一さん（７６）が防災活動について説明すると、陛下は「防災教育で一番大切なことは」と尋ねていた。

自宅が津波で全壊し、町外への避難を経て町に戻った高倉伊助さん（７０）は皇后さまから「つらかったでしょう」と声を掛けられたといい、「力をもらえた。これからもできることをやっていきたい」と声を詰まらせた。

７日は富岡町の震災伝承施設に続き、大熊町の町立教育施設「学び舎ゆめの森」を訪れ、小・中学生の授業を見学。浪江町の「道の駅なみえ」も訪れ、夜に帰京する。

震災後、皇室の方々が福島第１原発の立地自治体に直接足を運ぶのは初めて。両陛下は震災１０年の２０２１年、コロナ禍のため東北３県の被災者とオンラインで懇談。今回は現地の訪問を希望し、震災の記憶継承を重視して愛子さまの同伴も望んだ。

東日本大震災・原子力災害伝承館で供花される天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝６日午後、福島県双葉町（代表撮影）

「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、被災者の高倉伊助さん（左）と懇談される天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝６日、福島県双葉町

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