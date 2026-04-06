「裁判官の判断違法」遺族が国提訴＝大川原化工機冤罪で勾留継続―東京地裁

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機械メーカー「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、勾留中に判明したがんで死亡した元顧問相嶋静夫さん＝当時（７２）＝の遺族３人が６日、勾留を認めるなどした裁判官３７人の判断は違法だとして、国に計約１億６８００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

相嶋さんは２０２０年３月、外為法違反容疑で社長らと共に逮捕され、その後起訴された。約７カ月後に胃がんが見つかり、勾留を一時停止され入院したが、起訴取り消し前の２１年２月に死亡した。

遺族側は訴状で、逃亡や罪証隠滅の恐れがないのに逮捕・勾留状を発付したり、保釈請求を却下したりした裁判官の判断は違法だと主張。体調が悪化した２０年９月以降も身体拘束を継続して治療の機会を奪っており、生命、自由、幸福追求権を定めた憲法１３条に違反するなどとしている。

提訴後に東京都内で記者会見した相嶋さんの次男（４９）は「裁判所は十分な検証を行っておらず、責任を明らかにしたい」と話した。

同社を巡っては、警視庁公安部の捜査などを違法と認定し、都と国に計約１億６６００万円の賠償を命じた東京高裁判決が昨年６月に確定。同庁と最高検は同８月、一連の捜査に関する検証結果をそれぞれ公表した。

東京地裁の後藤健所長の話 具体的な事件についてのコメントは差し控える。

大川原化工機冤罪（えんざい）事件で裁判官の責任を問い、国に損害賠償を求める訴訟を起こすため、東京地裁に向かう原告ら＝６日午後、東京都千代田区

大川原化工機冤罪（えんざい）事件で、国を提訴後に記者会見する同社元顧問の長男（手前右）と次男（手前左）＝６日午後、東京都千代田区

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