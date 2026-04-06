立体音響ゴンドラで没入体験＝箱根で１３日から運行―小田急箱根

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小田急箱根は１３日から、立体音響システムを搭載したロープウェイゴンドラ「音箱（ＯＴＯＢＡＣＯ）」を運行する。同社によると、映画館のような立体的な音響が楽しめる「ドルビーアトモス」システムのゴンドラへの搭載は世界初。天候に合わせて、風景と音が一体となった新感覚の没入体験を提供する。

６日に報道機関向けの試乗会を実施。ゴンドラには、スピーカー８台とウーファー２台が搭載され、眺望に合わせた壮大な音楽が乗っている人を包んだ。晴れの日はピアノ協奏曲が、雨や曇りの日には、箱根の景色の想像をかき立てるデジタルミュージックが流れるという。

箱根ロープウェイの早雲山駅から大涌谷駅までの片道約１０分を運行する。１台で１組の貸し切りとなり、最大１６人の乗車が可能。通常の乗車券のほか、１組当たり２５００円の専用券が必要だ。小田急箱根の相川貴之索道部長は「箱根でしか味わえない、深い没入体験を提供し、新たな観光価値を創出していく」と話した。

立体音響システムを搭載したゴンドラ「音箱（ＯＴＯＢＡＣＯ）」＝６日午後、神奈川県箱根町

立体音響ゴンドラ「音箱（ＯＴＯＢＡＣＯ）」に搭載されたスピーカー＝６日午後、神奈川県箱根町

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